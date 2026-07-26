В Новосибирске 21-летнего юношу порезали ножом во время потасовки

В Новосибирске полиция проверяет обстоятельства массовой драки, в ходе которой был ранен один человек, сообщает kp.ru.

ЧП произошло в ночь на 25 июля у бара на Студенческой. По словам очевидца, конфликт возник между группой молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет, после чего один из участников достал нож и нанес 21-летнему парню шесть ударов.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.

В региональном управлении МВД сообщили, что устанавливают всех участников инцидента, а также его причины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого двое незнакомцев избили мужчину в Петербурге ради наушников. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Спустя несколько дней стражи порядка вышли на след одного из подозреваемых — им оказался 24-летний местный житель. Его задержали 24 июля и изъяли похищенные наушники. Сейчас правоохранители занимаются поисками второго нападавшего.