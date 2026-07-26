Житель Юрги потерял 1,8 млн рублей, поверив в заработок на бирже

В Юрге Кемеровской области местный житель стал жертвой телефонных мошенников, лишившись крупной суммы денег при попытке заработка на биржевом рынке. Мужчина увидел в интернете рекламное предложение о прибыльных инвестициях, после чего скачал приложение торговой платформы и зарегистрировал личный кабинет.

© Московский Комсомолец

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, в течение нескольких месяцев потерпевший под руководством так называемого менеджера переводил на счёт своего виртуального кабинета заёмные денежные средства, надеясь получить прибыль от инвестиций. Общая сумма переводов составила более 1,8 миллиона рублей.

Мужчина оформлял кредиты, чтобы пополнять счёт, следуя инструкциям куратора. Когда очередной платёж не отобразился на балансе, потерпевший попытался выяснить причину и вернуть вложенные средства, однако доступ к биржевой платформе оказался заблокирован, а связь с менеджером прервалась.

Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, юргинец обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Проводится проверка.

В Кемеровской области продолжает расти число жертв дистанционного мошенничества. Только за последнюю неделю пострадали 32 местных жителя, а общая сумма причинённого им ущерба превысила 5,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, выдавая себя за сотрудников автозаправочных сетей и предлагая водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина.