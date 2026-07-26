В Китае из-за тайфуна эвакуировали свыше 710 тысяч человек

Газета «Наньфан жибао» сообщила, что власти южной китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тысяч человек из-за тайфуна «Хунся» (международное название Noul).

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Наибольшее число временно перемещённых лиц зафиксировано в городских округах Хуэйчжоу (205 тысяч) и Шаньвэй (192 тысячи). Ранее провинциальный штаб сообщал об эвакуации 340 тысяч человек.

В Китае объявили высокий уровень опасности из-за приближения тайфуна "Хунся"

Тайфун обрушился на провинцию ранним утром 26 июля со скоростью ветра 45 метров в секунду. Циклон движется на север, постепенно ослабевая; в ближайшее время проливные дожди ожидаются в провинциях Гуандун, Цзянси и Хунань.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задерживаются поезда из-за урагана и ливня.