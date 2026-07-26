СМИ обнародовали новые данные о подозреваемом в наезде на людей в Берлине

Газета Die Welt сообщила, что подозреваемый в совершении наезда на людей в берлинском парке Тиргартен, Абдул Б. 2005 года рождения, был освобождён из исправительного учреждения для несовершеннолетних лишь в мае 2026 года.

Он арендовал автомобиль, использованный для наезда, и, по данным издания, связан с исламистской средой Берлина. Следствие устанавливает, был ли он за рулём. Инцидент произошёл около 22:00 на улице Ахорнштайг недалеко от Потсдамской площади.

В Берлине автомобиль на полной скорости протаранил группу людей в парке

По последним данным, погибла одна женщина, 16 человек пострадали, трое из них в критическом состоянии. После столкновения с деревом водитель вышел из машины, предположительно напал на людей с холодным оружием и скрылся. Правоохранители ведут его поиск. О произошедшем проинформированы канцлер Фридрих Мерц и глава МВД Александер Добриндт.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в наезде на людей в Берлине оказался связан с исламистским движением.