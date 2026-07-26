Появились подробности о застрявшей на Эльбрусе группе альпинистов

Группа альпинистов, застрявшая на Эльбрусе, была не профессиональной. Об этом. сообщает Telegram-канал Baza.

По словам местных гидов, погодные условия для восхождения поначалу были относительно благоприятными, однако скорость ветра достигала 45 километров в час, а к утру усилилась до 70 километров в час. Отмечается, что такой ветер считается критическим для штурма вершины.

Двое иностранных альпинистов не выжили во время восхождения на Эльбрус

О том, что группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз, стало известно 25 июля. Позднее Следственный комитет сообщил о гибели двоих человек, уточнив, что поиски еще четверых продолжаются. По этому факту организована проверка.