В Берлине автомобиль на полной скорости протаранил группу людей в парке Тиргартен в центре германской столицы. Об этом сообщает газета Bild.

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Очевидцы рассказали, что белый фургон въехал вглубь парка и врезался в людей, водитель вышел из автомобиля и скрылся.

В результате происшествия несколько человек получили травмы, диспетчерская служба объявила режим чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших.

Район оцепили, туда прибыли полицейские. Ведется поиск возможных подозреваемых. Причины инцидента неизвестны, однако сообщается, что в Берлине проходило массовое мероприятие в поддержку прав ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Спустя несколько минут после того, как стало известно о происшествии, организаторы объявили о прекращении мероприятия и объявили эвакуацию, призвав людей организованно и спокойно покинуть территорию.

Позднее стало известно о задержании водителя, которого подозревают в наезде. Также издание заявило об одной жертве инцидента и как минимум 15 пострадавших.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в толпу болельщиков сборной Мексики, отмечавших победу над Чехией на чемпионате мира.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.