Обломки украинского беспилотника повредили дом под Новороссийском

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили дом в станице Раевской Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

«Пострадавших нет. В результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные и специальные службы.

Станица Раевская находится примерно в 20 км от Новороссийска.

25 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за неделю в сторону столицы был направлен 1401 беспилотник.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал об ударе украинского дрона по многоквартирному дому в Белгороде — в результате получили ранения трое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2.