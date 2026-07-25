В Ростовской области ураган привел к задержкам поездов

В Ростовской области из-за непогоды задерживаются 10 поездов, сообщает в Telegram-канале Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

Там рассказали, что ураган и ливень привели к отключению тяговой подстанции в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути от графика отклонились поезда № 808 из Ростова в аэропорт Сочи; № 240 в Дербент; № 6082 в Таганрог; № 6758 в поселок Степную; № 8 из Петербурга в Керчь; № 218 и № 156 из Москвы в Анапу, № 50 из Петербурга в Кисловодск; № 38 из Нижнего Новгорода в Сириус; № 6027 из Азова в Ростов. Задержка может составлять до двух часов.

В СКЖД извинились перед пассажирами и заявили, что восстановительные работы уже заканчиваются, а напряжение в контактную сеть подано.

До этого в ряде городов и районов Ростовской области штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. В 15 городах и районах пропало электричество, что привело к проблемам с подачей воды.

В области также повалило сотни деревьев. Несмотря на непогоду, аварийные службы уже приступили к ремонту. Власти попросили жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу.