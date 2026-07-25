Лесные пожары в Испании обернулись трагедией

На востоке Испании в районе населённого пункта Манисес (автономное сообщество Валенсия) лесной пожар унёс жизнь одного человека. Об этом сообщила мэрия муниципалитета в соцсети X. По данным властей, возгорание удалось локализовать.

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В память о погибшем в населённом пункте объявлен траур до 26 июля.

Параллельно в Испании продолжает бушевать крупнейший природный пожар — он охватил автономное сообщество Мадрид и провинцию Авила (Кастилия-и-Леон). Из-за этого возгорания десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Ситуация в регионе остаётся напряжённой.

Недавно стало известно, что Мадрид официально активировал европейский механизм гражданской защиты в связи с неконтролируемыми лесными возгораниями в Испании.