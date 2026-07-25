Число жертв крушения самолета в Германии выросло до двух

Число погибших в результате крушения легкомоторного самолёта в коммуне Гандеркезе в Германии выросло до двух.

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Как пишет NDR, второго погибшего обнаружили внутри самолёта после продолжавшихся весь день поисков. По данным полиции, жертвами стали двое мужчин 65 и 77 лет из Бремена.

Самолёт утром в субботу, 25 июля, врезался в крышу жилого дома. Как уточнили правоохранители, семья, проживающая в здании, в момент происшествия отсутствовала, других пострадавших нет.