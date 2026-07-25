Десятки детей эвакуировали из загоревшегося летнего лагеря в Чехии

На территории летнего детского лагеря в чешском районе Бероун произошел пожар. Об этом сообщает местное издание Idnes со ссылкой на представителя пожарной службы Терезу Сыкору Флигерову.

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Возгорание произошло сегодня утром в лагере у населенного пункта Отрочиневес. Пожарные объявили второй уровень тревоги из четырех возможных, но локализовали его менее чем за час. Местная добровольная пожарная команда останется на месте для наблюдения до утра.

Из лагеря эвакуировали 40 несовершеннолетних и 31 взрослого. Детей вывезли в здание местного муниципалитета, где они ожидали приезда родителей, которые их забрали. Специалисты по посттравматической помощи привезли эвакуированным воспитанникам лагеря наборы для творчества, чтобы те отвлекли их от стресса и помогли забыть о случившемся.

Один человек пострадал от отравления продуктами горения. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность дымохода. Огонь уничтожил деревянный сруб постройки на территории, навес и часть лесного массива.

Материальный ущерб оценили в 900 тыс. крон (около $42,5 тыс.). Дознаватели выясняют все обстоятельства случившегося. Владельцы лагеря планируют обратиться в страховую компанию для получения компенсации.