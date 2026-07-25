В КНР из-за приближающегося тайфуна эвакуировали сотни тысяч людей

Из‑за надвигающегося тайфуна «Хунся» (международное название — Noul) власти провинции Гуандун на юге Китая эвакуировали свыше 340 тысяч человек. Об этом сообщил провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

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Ожидается, что стихия достигнет побережья между Шэньчжэнем и Хуэйлаем в ночь с 25 на 26 июля. Скорость ветра в тайфуне составит 42–48 м/с. После выхода на сушу циклон направится на север, постепенно теряя силу.

В Гуанчжоу, административном центре провинции, в ближайшие 24 часа прогнозируются сильные дожди. По оценкам метеорологов, количество осадков составит 50–100 мм, а в отдельных районах может достигнуть 250 мм.

В ряде регионов КНР уже действует «оранжевый» (высокий) уровень опасности из‑за приближения тайфуна.