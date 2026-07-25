Парапланерист упал после сваливания в штопор в Подмосковье

В Наро-Фоминске Московской области парапланерист упал с высоты 10 метров и получил серьезные травмы. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на парадроме «Клово» у склона реки Нары. Молодой мужчина взлетел под контролем инструктора и поднялся примерно на 10 метров. Через считанные секунды после набора высоты параплан вошел в штопор и рухнул вниз.

Медики диагностировали у 30-летнего пострадавшего перелом таза, руки и малой берцовой кости, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Инструктор вызвал скорую помощь, после чего мужчину доставили в Одинцовскую больницу. В настоящее время он находится в реанимации в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в в апреле 2025 года в Чегемском ущелье (Кабардино-Балкария) парапланерист из Перми совершил жёсткую посадку в верховьях ущелья. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В августе 2025 года во Всеволожском районе Ленинградской области пилот мотопараплана совершил жесткую посадку. Спортсмен скончался на месте от полученных травм.

В июне 2026 года в Усть-Абаканском районе Хакасии (рядом с населённым пунктом Мохов) упал паралет. Пилот погиб на месте, его пассажирка получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в региональную клинику.