В Алуште ввели режим ЧС из-за отсутствия электричества более двух суток

В Алуште действует режим чрезвычайной ситуации в связи с атаками Вооруженных сил Украины и длительным отсутствием электричества, сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Огнева заявила, что в Алуште введен режим чрезвычайной ситуации в связи с вражескими атаками и длительным отсутствием электроэнергии, передают «Вести».

По информации компании «Крымэнерго», подача ресурса отсутствует более 48 часов. Исключение составили лишь пять населенных пунктов, среди которых Рыбачье и Солнечногорское. Списки пострадавших абонентов уже направили в профильные ведомства, включая региональное управление МЧС.

С 27 июля местные жители получат возможность оформить необходимые заявления через портал «Госуслуги». Кроме того, в городе развернут дополнительные пункты приема обращений. Власти настоятельно просят граждан доверять исключительно проверенной информации.

Накануне украинские обстрелы вызвали серьезные перебои с электричеством на юге Крымского полуострова.

Несколькими днями ранее атаки беспилотников обесточили населенные пункты на южном побережье Крыма.

В середине месяца из-за массированного удара дронов без света осталась Керчь.