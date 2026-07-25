В российском городе ураган повалил деревья и оставил без света микрорайон

В Барнауле устраняют последствия непогоды, накрывшей город 25 июля. Всего было зафиксировано 47 различных происшествий, сообщает администрация города.

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Уточняется, что пострадавших в результате случившегося нет.

В городе зафиксировано три аварийных отключения электроэнергии. Так, ведутся работы по восстановлению ресурса в микрорайоне Спутник и на станции Ползуново. В результате засора ливневой канализации зарегистрировано семь случаев подтопления подполий частных жилых домов в нескольких районах столицы Алтайского края.

Кроме того, из сообщения властей следует, что из-за скопления воды были временно затруднены проезд и движение общественного транспорта на нескольких дорогах. На некоторых участках продолжают работать специалисты. На перекрестке улиц Смирнова и Северо-Западная провалилось дорожное покрытие — поврежден автомобиль.

В городе рухнуло 20 деревьев. На двух зданиях повреждена кровля, уточнили в мэрии. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, резюмировали городские власти.

23 июля вблизи поселка Симеиз на трассу Ялта — Севастополь сошел сель, спровоцированный сильным ливнем.