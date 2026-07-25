Параплан рухнул в Подмосковье, мужчина получил тяжелые травмы

В подмосковном городе Наро-Фоминске зафиксирован серьёзный инцидент с участием любителя полётов на параплане. Спортивный снаряд по неизвестной пока причине потерял управление и рухнул на землю в черте населённого пункта. Очевидцы вызвали экстренные службы сразу после падения.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, за штурвалом параплана находился 30-летний житель региона Александр Б. В результате жёсткого приземления мужчина получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, несовместимые с нормальным состоянием. Медики, прибывшие на место, констатировали крайне тяжёлое состояние пострадавшего.

На данный момент пострадавший находится без сознания в реанимационном отделении местной больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника и внутренних органов. Для спасения жизни применяются все необходимые реанимационные мероприятия, однако прогноз остаётся осторожным.

Сразу после происшествия на место выехали сотрудники полиции и представители следственных органов. Они опрашивают свидетелей, изучают техническое состояние параплана и метеоусловия в момент полёта. Основные версии пока склоняются к ошибке пилотирования, внезапному порыву ветра или отказу оборудования.