Стали известны подробности массового поджога иномарок в Краснодаре

Приезжий из Павловского района поджег зажигалкой пять машин и электросамокат во дворе жилого комплекса в Краснодаре. Стражи порядка задержали нарушителя по горячим следам, пишет пресс-служба управления МВД России по городу.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 25 июля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел во двор и последовательно осуществил поджог транспортных средств.

«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа по подозрению в умышленном поджоге чужого имущества задержала ранее не судимого 34-летнего приезжего из Павловского района», — пояснили в пресс-службе.

Мужчина в ходе допроса дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье 167 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы .

Точная сумма ущерба пока не называется.

Ранее сообщалось, что в 2021 году петербуржец в состоянии опьянения поджег 2 автомобиля (Kia и Hyundai) «из-за обиды на весь мир». Суд назначил ему 2 года 6 месяцев колонии-поселения. При этом было учтено то, что сумма ущерба была относительно незначительной.

В 2022 году суд Москвы назначил мужчине, поджегшему 3 иномарки, 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года (с учетом возмещения ущерба одному из владельцев).

В том же году сибиряк в Новосибирске поджег 4 машины во дворе, где жила его бывшая супруга. Ущерб составил 3,7 млн рублей. Суд отказал в условном сроке из-за рецидива (ранее судим) и назначил ему 4 года колонии общего режима.