Боеприпас обнаружили у побережья в Батуми

В Черном море у поселка Махинджаури недалеко от Батуми обнаружен предмет, предположительно являющийся боеприпасом. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».

Уточняется, что по данному факту МВД Грузии начало расследование, а обнаруженный объект направлен на экспертизу для установления его типа и происхождения.

В ведомстве добавили, что расследование ведется по статье, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

Еще в марте 2022 года ФСБ России предупреждала о том, что 420 морских якорных мин первой половины XX века были размещены ВМС Украины на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за штормов тросы, соединяющие эти бомбы с донными якорями, оборвались. После этого боеприпасы начали свободно перемещаться в западную часть Черного моря и в пролив Босфор.

В МИД РФ в свою очередь не раз подчеркивали, что дрейфующие морские мины в акватории Черного моря имеют исключительно украинское происхождение и к России никакого отношения не имеют.