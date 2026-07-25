Задержан обвиняемый в убийстве сотрудника газеты «Московские новости» в 2001 году

Головинским межрайонным следственным отделом СК России по Москве раскрыто убийство 25-летнего сотрудника столичной газеты, совершённое в сентябре 2001 года. По версии следствия, обвиняемый познакомился с потерпевшим в ресторане у метро «Войковская», после распития спиртного пригласил его к себе домой на улицу Клары Цеткин, где в ходе ссоры нанёс мужчине не менее 55 ударов кухонным ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

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После убийства, как сообщает пресс-служба СК по Москве, фигурант выбросил нож в окно, открыл конфорки газовой плиты, наполнив квартиру газом, поджог ткань и бросил её в комнате, после чего скрылся. На первоначальном этапе расследования установить виновного не удалось из-за отсутствия объективных улик.

Благодаря совместной работе следователей и криминалистов СК, сотрудников МВД и управления по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены современные экспертизы. Также удалось найти свидетеля — молодого человека, игравшего в ту ночь на гитаре в подъезде, и получить фотографии злоумышленника того времени, по которым его опознали.

В результате следствие установило причастность к убийству ранее неоднократно судимого 50-летнего москвича. Мужчина задержан и ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Головинский районный суд Москвы избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.