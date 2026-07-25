Потерявших весло пьяных сапбордистов унесло течением реки в Уфе

В Уфе спасли пьяных сапбордистов, потерявших весло, которых унесло течением на реке. Об этом сообщает городское Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел в Кировском районе, когда мужчина и две девушки плыли на сапборде прямо по судовому ходу на реке Белой — течение несло их на опоры моста. Сотрудники экстренных служб вовремя заметили их и эвакуировали на берег.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Предположительно, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

До этого на Урале двух сапбордисток унесло ветром на середину водоема. Прибывшие спасатели на моторной лодке эвакуировали девушек вместе с сапбордом. Медицинская помощь никому не потребовалась.