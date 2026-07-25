В Стамбуле на заводе произошла утечка химвеществ

На химическом предприятии в Стамбуле произошёл выброс густого дыма — причиной стала химическая реакция в резервуаре ёмкостью порядка 10 тонн. Об этом сообщил телеканал Ulke TV.

© Московский Комсомолец

Согласно данным СМИ, инцидент случился на производстве в районе Кемербургаз (в составе района Эюпсултан). После того как в резервуаре началась реакция, в окружающую среду стал распространяться плотный дым с резким запахом.

Работников предприятия незамедлительно эвакуировали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарной службы, бригады скорой помощи и специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Пожарные вели работы в зоне ЧП в специальных защитных костюмах и масках.

Предварительно известно, что в результате инцидента есть пострадавшие — точное число пока уточняется. Ведётся расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Турции в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 40 человек.