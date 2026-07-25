Куратора футболиста, убившего москвичку по приказу мошенников, выманили из Индонезии

Стали известны новые подробности дела футболиста Даниила Секача – молодого футболиста, убившего москвичку при ограблении ее квартиры на Строгинском бульваре в марте этого года.

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Как сообщил «МК» руководитель 1-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Евгений Панков, всего по данному делу проходит 11 человек, у каждого из которых была своя роль.

Последним 10 июня был задержан куратор. Следователи выяснили, что он находился за границей, на острове Бали. Оттуда мужчина давал указания о получении и дальнейшей передаче денег и украшений.

Подозреваемый знал, что при въезде в Россию он будет задержан. Однако с помощью оперативной комбинации его все же удалось заставить приехать из Индонезии, после чего он был арестован.