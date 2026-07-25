Известную OnlyFans-модель нашли мертвой с заклеенным ртом

В Перу обнаружили мертвой местную OnlyFans-модель Райсу Хоселин Мартинес Копу, известную под псевдонимом La Chocolatita. Тело 34-летней женщины нашли в квартире в Лиме, сообщает New York Post (NYP).

По данным полиции, погибшую обнаружила владелица здания, которая сообщила правоохранителям, что в квартире ее сына находится тело незнакомой женщины. Прибывшие на место полицейские нашли Мартинес Копу лежащей на полу с заклеенным клейкой лентой ртом. Рядом с телом находились пустые банки из-под пива.

В той же квартире сотрудники полиции задержали сына хозяйки жилья. По данным правоохранителей, в момент их прибытия мужчина находился на кухне и готовил себе завтрак. Следствие считает его основным подозреваемым по делу о предполагаемом убийстве.

Как рассказала владелица квартиры, накануне вечером ее сын и погибшая вместе употребляли алкоголь. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Райса Хоселин Мартинес Копа публиковала откровенный контент на OnlyFans и в TikTok. Известна тем, что якобы имела отношения с перуанским футболистом Педро Акино, которого обвиняли в измене супруге.