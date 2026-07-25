Блогер пытался сбежать из России после того, как едва не убил детей на байдарках

В аэропорту Шереметьево при попытке вылететь за пределы страны задержан московский блогер, обвиняемый в хулиганстве на катере в Калининграде. Об этом 25 июля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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По версии следствия, 29 июня 29-летний мужчина арендовал катер в Калининграде, катал девушек и во время видеосъемки намеренно поднял волну рядом с тренировочными байдарками воспитанников детской спортивной школы по водным видам спорта. Один из подростков 2010 года рождения не удержался и оказался в воде.

После инцидента блогер скрылся с места происшествия.

Мать пострадавшего мальчика обратилась на личный прием к руководителю Западного МСУТ СК РФ Виталию Саксину с просьбой привлечь виновного к ответственности. После этого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).