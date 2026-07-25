Генпрокурор Украины сделал срочное заявление из-за случившегося под Киевом

На Украине задержали организатора военной выставки БПЛА под Киевом, по которой был нанесен российский удар. Его имя пока не раскрывается. О задержании сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко, передает ТАСС.

В соцсетях Кравченко написал, что главный организатор мероприятия задержан, ему предъявили обвинение.

«В ближайшее время суд выберет меру пресечения. В связи с незначительными травмами обвиняемый находится под конвоем в медицинском учреждении», — отметил Кравченко.

По его словам, оружейная ассоциация не согласовывала выставку средств ПВО с властями и военным командованием. На мероприятии были военные, представители госорганов, международные партнеры и бизнесмены. Всего пригласили более 300 человек. Приглашения были разосланы за 9 дней до мероприятия, а точное место и время были сообщены за сутки.

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По словам Кравченко, в результате удара по полигону погибли 10 и получили ранения 100 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 кв. м находилось примерно в 100 м.

Генпрокурор добавил, что уже прошли обыски в офисе ассоциации и в домах представителей организации. Он пообещал дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые не учли потенциальные риски.

На Украине говорят, что выставку проводила ассоциация производителей дронов «Армада». Также сообщалось, что организатором был украинский оборонный кластер Brave1. Его основателем является экс-министр обороны Украины Михаил Федоров.