В Тольятти арестовали сторожа, подозреваемого в гибели мальчика

Сторож ресурсоснабжающей организации, подозреваемый по делу о гибели 10-летнего мальчика в Тольятти, заключен под стражу на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

"По ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в управлении СК.

По предварительным данным следствия, вечером 23 июля сторож ресурсоснабжающей организации в городе Тольятти, увидев на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, схватил ребенка и потащил на себя. В результате ребенку были причинены телесные повреждения, от которых он умер на следующий день в лечебном учреждении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Прокуратура Центрального района Тольятти взяла на контроль ход расследования.