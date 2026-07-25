Слуцкий назвал атаку ВСУ на турбазу в Кирилловке чудовищным терактом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил Украины по турбазе в Кирилловке Запорожской области является чудовищным терактом и новым военным преступлением Владимира Зеленского.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Атака на турбазу в Кирилловке, где бандеровцы преднамеренно ударили дронами по спящим отдыхающим, чудовищный теракт и новое военное преступление Зеленского", - написал он в Telegram-канале.

Слуцкий обратил внимание на нежелание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас осудить атаку Украины, отметив, что ранее они осудили российские удары возмездия по объектам ВПК в Киевской области и Славянске.

"Однобокие подходы пещерных русофобов в верхушке ЕС создали нацистского монстра на Украине. Не раз говорил: мерцы, фон дер ляйены, калласы и иже с ними - прямые соучастники преступлений бандеровского режима", - добавил он.

Депутат также выразил уверенность, что информация об атаке в Кирилловке будет доведена до международного сообщества, в том числе до Вашингтона, куда направляется Зеленский. "Также как не сомневаюсь в сокрушительном ответе российской стороны", - заключил он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ в ночь на 25 июля ударили по базам отдыха в Кирилловке. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое - дети. Есть погибшие - восемь человек, в их числе двое детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.