В СК оценили приговор по крушению батискафа с россиянами в Египте

Виновные в крушении прогулочного батискафа "Синдбад" у берегов Хургады, где погибли семь граждан России, получили незначительные сроки лишения свободы и штраф, что несоизмеримо с масштабом трагедии.

Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин.

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