В СК оценили приговор по крушению батискафа с россиянами в Египте

СК: приговор по крушению батискафа с россиянами в Египте несоизмерим с масштабом трагедии
Виновные в крушении прогулочного батискафа "Синдбад" у берегов Хургады, где погибли семь граждан России, получили незначительные сроки лишения свободы и штраф, что несоизмеримо с масштабом трагедии.
Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин.
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"Вынесенный приговор - незначительные сроки лишения свободы и штраф - на наш взгляд, абсолютно несоизмерим с масштабом трагедии. Для нас основная версия крушения остается неизменной и связана именно с грубейшими нарушениями, допущенными этими лицами, и полным пренебрежением правилами безопасности", - сказал он.