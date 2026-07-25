Россиянин погиб от упавшего дерева во время урагана

В ночь на субботу на Татарстан обрушилась мощная стихия. Шквалистый ветер, скорость которого достигала 22 метров в секунду, прошёлся по нескольким районам республики. Разгул погоды привёл к серьёзным разрушениям – поваленным деревьям, оборванным проводам и повреждённым автомобилям. В региональном управлении МЧС сообщили, что наибольший удар пришёлся на Зеленодольский район, где стихия бушевала с особой силой. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Там погиб мужчина 1962 года рождения.

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Трагедия произошла в тёмное время суток, когда сильный порыв ветра рухнул дерево прямо на прохожего. Прибывшие на место спасатели лишь констатировали смерть, спасти мужчину не удалось. В МЧС уточнили, что базовая скорость ветра составляла около 17 метров в секунду, однако в отдельные моменты порывы усиливались до критических 22 метров в секунду, что и привело к массовым падениям деревьев.

Всего за ночь стихия повалила 20 деревьев по всей республике. Абсолютным антирекордсменом стал Зеленодольский район - на его долю пришлось 16 рухнувших стволов. Ещё два дерева упали в столице региона, по одному – в Буинском и Верхнеуслонском районах. Коммунальные службы уже приступили к распиловке и вывозу упавших деревьев, а также к восстановлению повреждённых линий электропередачи.

В посёлке Васильево, который входит в Зеленодольский район, рухнувшие стволы повредили два легковых автомобиля. По словам очевидцев, машины получили значительные механические повреждения - вмятины на крышах и разбитые стёкла. Владельцы транспортных средств уже обратились в страховые компании, а местные власти пообещали оказать содействие в оценке ущерба.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы непогода может продолжиться, и жителям республики рекомендуют быть предельно осторожными: не парковать машины под деревьями, избегать нахождения на открытых пространствах и следить за экстренными сообщениями.