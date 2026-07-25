Таксиста из Чечни оштрафовали в Москве за намаз на дороге

В Москве таксист из Чечни получил штраф за то, что совершил намаз во время рабочей смены прямо на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По информации источника, 27 мая таксист Ахмад был на дежурстве. Он находился на улице Измайловского Зверинца на востоке Москвы, когда наступило время намаза. Мужчина вышел из машины, достал молельный коврик и помолился, затем продолжил путь.

Случайный прохожий снял это на камеру и пожаловался на таксиста в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ.

Две недели спустя Ахмада задержали и привезли в прокуратуру. Он пояснил, что ему пришлось помолиться на улице, так как рядом не было специальных мест для намаза, и попросил вынести ему предупреждение. Однако дело передали в суд, и Ахмаду выписали штраф в 5 тыс. рублей.

До этого во Владивостоке на видео попал мигрант, совершавший намаз на детской площадке. Мужчину оштрафовали на 35 тыс. рублей.