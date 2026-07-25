В районе исчезновения Усольцевых пропал еще один человек

В Красноярском крае в месте поиска семьи Усольцевых пропал 78-летний Ослгарей Сафьянов, рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По ее данным, пожилой мужчина пропал 23 июля в СНТ «Надежда» на территории Емельяновского муниципального округа, недалеко от аэропорта Емельяново.

Чооду уточнила, что пенсионер отдыхал с супругой на даче, ушел с участка и пропал. Она добавила, что Ослгарей Русланович может быть дезориентирован.

В день исчезновения он был в синих штанах и серо-черной кофте, на ногах — галоши, пояснила представитель отряда.

В поисках Сафьянова участвуют силовики, спасатели и три поисковых отряда, задействованы дроны различных типов; штаб, осуществляющий координацию работы волонтеров и правоохранителей, работает круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае на протоке Дурная погиб мужчина. Несчастный случай произошел в районе печально известной Манской «петли смерти», где ранее пропали несколько туристов, в том числе, Усольцевы.