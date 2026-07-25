Медработник детской больницы насиловал пациентов после наркоза

В штате Массачусетс 33-летнему Джону Тэму, бывшему сотруднику Бостонской детской больницы, официально предъявлены обвинения в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними пациентами. Окружной прокурор Саффолка Кевин Хайден подтвердил, что большое жюри вынесло обвинительное заключение в начале июля. Теперь Тэму инкриминируют четыре эпизода непристойного нападения на пациентов. Первое слушание по делу состоится 27 июля в Верховном суде.

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По версии следствия, первый инцидент произошёл 19 сентября 2022 года. Тогда 15-летний юноша, перенёсший операцию на грудной клетке, очнулся после наркоза и обнаружил, что медбрат прикасается к нему неподобающим образом. Позже пострадавший опознал в нападавшем Джона Тэма. Второй случай датируется 2 января 2025 года. Сотрудники больницы вызвали полицию после того, как мать одного из пациентов сообщила о странном поведении персонала.

Согласно материалам расследования, Тэм воспользовался моментом, когда 17-летний пациент после хирургического вмешательства ещё не полностью пришёл в себя. Медбрат убедил мать мальчика подогнать машину к выходу, а сам отвёз подростка в уборную на первом этаже. Записи камер наблюдения зафиксировали, что Тэм завёл юношу в туалетную комнату и провёл там около девяти минут – в то время как пациенту якобы не требовались естественные надобности. По версии обвинения, именно в этот период медработник совершил действия сексуального характера, а затем выкатил жертву на инвалидной коляске к автомобилю матери.

Позднее в тот же день женщина поделилась подозрениями с персоналом клиники, и администрация незамедлительно связалась с правоохранителями. В ходе проверки выяснилось, что оба пострадавших не были знакомы друг с другом, однако схема действий преступника совпадала. Он выбирал момент, когда пациенты находились под действием анестезии или только начинали пробуждаться, и использовал своё служебное положение для доступа к ним. В больнице уже начали внутреннее расследование и Тэма отстранили от работы.

Прокуроры призывали всех родителей, чьи дети могли контактировать с Джоном Тэмом – как в Бостонской детской больнице, так и в медицинских центрах Beth Israel Deaconess, а также в кампусах Мемориального медицинского центра в Вустере и Марлборо, – обратиться к следователям. Власти не исключают, что жертв может быть больше. Сам Тэм пока не дал публичных комментариев, его адвокат не назван. В случае признания вины бывшему медбрату грозит длительное тюремное заключение. Расследование продолжается.