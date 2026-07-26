Пожар произошел в жилом доме в подмосковном Раменском

Пожар произошел ночью в жилом доме на улице Холодово в подмосковном Раменском.

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Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

— 26.07.2026 в 02:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Раменском муниципальном округе, улица Холодово, дом 26. Привлекаемые силы и средства: 58 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России: 25 человек, 8 единиц техники, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к 06:40 пожар удалось локализовать на площади 1170 квадратных метров.

По данным СМИ, в этот же день пожар также произошел недалеко от улицы Холодово, в торговом центре «Мадам» на улице Чугунова.

— Пожар в ТЦ «Мадам» вспыхнул в нескольких минутах езды от улицы Холодово, где пожарные борются с огнем, охватившим жилой дом, — пишет РЕН ТВ.

Ранее на 25-м километре Ярославского шоссе в подмосковных Мытищах загорелся мусоровоз. Его водитель успел выпрыгнуть из транспортного средства перед возгоранием.