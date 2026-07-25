Мошенники выманили у пенсионера 8,5 млн и заставили его лечь на рельсы

В Железногорске Красноярского края 76-летний пенсионер стал жертвой мошенников, лишившись всех сбережений и личного имущества. В апреле 2026 года ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, и попросила код из СМС для перерасчёта пенсии. Уже через пять минут новый собеседник сообщил о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и хищении 1,2 миллиона рублей со счетов, после чего к разговору подключились лжесотрудник ФСБ и представитель Центробанка, запугавшие пенсионера возбуждением уголовного дела за перевод денег на Украину.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, за 4 месяца мужчина под диктовку злоумышленников снимал наличные со своих счетов, обменял 2 тысячи долларов, переводил деньги через банкоматы, продал личный автомобиль и снял 2,5 миллиона рублей со счетов супруги. Все наличные он передавал курьерам по паролю, получая взамен поддельные расписки с фиктивной печатью «ФСБ РФ». При этом мошенники называли имена его детей и внуков, постоянно запугивая ответственностью близких.

Кульминацией стало 8 июля, когда лжеюрист по видеосвязи отправил потерпевшего в село Зеледеево и приказал ему лечь на железнодорожные пути. Увидев приближающийся поезд и услышав смех в трубке, 76-летний мужчина наконец осознал обман. На прямой вопрос пенсионера последовал циничный ответ, в котором злоумышленники признались, что приобрели на его деньги автомобиль, а их подельник уехал отдыхать.

Общая сумма ущерба составила 8,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», полиция ведёт розыск причастных лиц.

Ранее в Пензенской области 59-летняя жительница Лунинского района стала жертвой мошеннической схемы с криптовалютой. Следуя инструкциям, потерпевшая перевела на указанные счета крупную сумму денег из личных сбережений.