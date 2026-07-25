Более 40 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Испании

Свыше 40 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила в Испании.

Об этом сообщила газета El Mundo.

Издание пишет, что ещё около 20 тыс. человек предписано не покидать свои дома.

Пока пожары локализовать не удаётся.

По данным El Mundo, движение по ряду дорог перекрыто. Общая площадь возгораний может достигать около 20 тыс. га.

Ранее официальный представитель пожарной службы департамента Сена и Марна Поль-Эдуар Лорен заявил в эфире France Info, что площадь пожара под Парижем увеличилась почти до 2 тыс. га.

До этого газета Tagesspiegel сообщила, что в национальном парке Мюриц на севере Германии тушат лесной пожар на площади около 388 га.