В Мадриде эвакуировали сотрудников NASA по одной причине

Около ста сотрудников комплекса дальней космической связи NASA в испанском муниципалитете Робледо-де-Чавела были эвакуированы из-за лесных пожаров, охвативших Мадридское автономное сообщество. Как сообщает El Pais, персонал покинул объект, и, по словам сотрудницы комплекса Лолы Кадьерно, никто из работников не пострадал. Однако она отметила, что из-за отсутствия людей внутри зданий неизвестно, затронул ли огонь сами сооружения.

© Московский Комсомолец

Ситуация в регионе остаётся критической. Свыше 40 тысяч человек уже эвакуированы в Мадриде и соседней провинции Авила, а ещё около 20 тысяч получили предписание не покидать свои дома. Движение по ряду дорог перекрыто.

Общая площадь возгораний, по предварительным данным, достигает 20 тысяч гектаров, и на данный момент пожарным не удалось локализовать огонь. Ранее испанские власти объявили режим чрезвычайной ситуации в обоих пострадавших регионах.

В это же время более 141 тысячи человек были эвакуированы из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров на юго-западе Франции.