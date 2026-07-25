Россиянин зарезал сожительницу и таксистку, но попал в ДТП и был пойман

В Омске предъявлено обвинение 29-летнему мужчине в убийстве двух женщин, сообщило региональное управление СК. Фигурант, ранее неоднократно судимый, заключен под стражу.

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17 июля в полицию поступил сигнал тревожной кнопки из такси. Правоохранители по навигации нашли машину, съехавшую с трассы и врезавшуюся в деревья. Рядом лежал мужчина и тело 36-летней женщины-водителя с множественными ножевыми ранениями. На руках погибшей заметили следы самообороны.

Задержанного заподозрили в причастности к исчезновению его 42-летней сожительницы. Силовики вскрыли дверь его квартиры и нашли тело женщины с ножевыми ранениями. По версии следствия, он зарезал ее в приступе ревности во время застолья.