Пропавший грибник найден мертвым

В Партизанском округе Приморского края спасатели нашли тело мужчины, который накануне ушёл в лес за грибами и пропал. Информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по Приморскому краю в «Максе».

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Согласно сообщению ведомства, для поисков в район направили сотрудников МЧС. В ходе поисковых работ тело 61‑летнего мужчины обнаружили в двух километрах от посёлка Николаевка — затем его передали представителям полиции.

Как уточнили в пресс‑службе, грибник, родившийся в 1965 году, ушёл в лес 24 июля и не вернулся.