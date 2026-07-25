Пропавшую 30-летнюю модель нашли у моста

В Таиланде обнаружили тело пропавшей несколько дней назад модели. 30-летняя женщина была популярна в соцсетях, имея аккаунт с почти 25 тысячами подписчиков. Она известна фотосессиями в разных нарядах, "модными проектами", и это не мешало ей воспитывать ребенка.

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Тело модели обнаружил рыбак. В полиции заявили, что женщина незадолго до исчезновения приехала к мосту на такси. Личных вещей с собой у нее не было, предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Известно лишь, что, покинув машину, девушка начала "что-то искать на земле". В ее одежде позже нашли "пакетик с белым порошком", передает "МК".

Тело таинственно пропавшей модели обнаружили в водохранилище в Польше

Следов насильственной смерти или видимых травм на теле модели не зафиксировано. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Таиланде сообщалось о задержании туриста в международном аэропорту Суварнабхуми. Он собирался лететь домой после того, как расправился с девушкой, спрятав ее тело в чемодане. Это случилось в Паттайе.

В расследовании ключевую роль сыграли записи камер видеонаблюдения, опубликованные местными СМИ.