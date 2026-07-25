Мошенники начали запугивать пенсионеров снижением пенсии

Кибермошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. От имени сотрудников Пенсионного фонда они угрожают снижением размера пенсии будто бы из-за допущенной ошибки в документах, выманивают код банковской карты под предлогом записи на прием. Об этом сообщили в МВД РФ, передает ТАСС.

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По данным МВД РФ, зафиксированы истории, когда испуганный и введенный в заблуждение человек сам называет обманщику пришедший код, который тот просит назвать якобы для записи на прием. Разговор прекращается. Затем аферисты звонят снова и сообщают о взломе личного кабинета на "Госуслугах" и попытке списать деньги. Вскоре в схеме обмана появляются лжесотрудники Центробанка и ФСБ, которые показывают поддельные документы о якобы проводимой проверке. Они предлагают снять накопления для "защиты", а потом перевести на "безопасный счет". Так пенсионер лишается денег.

В МВД РФ предупредили, что сотрудники банков и госструктур, а также правоохранительные органы никогда не просят перевести деньги на счета. Если такие звонки поступают, нужно сразу обрывать разговор.