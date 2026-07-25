Огнестрельные ранения и поджог: в Мичигане погибли восемь человек

Жуткая трагедия потрясла округ Оттава в американском штате Мичиган. Пожарные расчеты, дважды за день выезжавшие по вызовам в один и тот же частный дом, в итоге обнаружили внутри восемь тел. Среди погибших — шестеро несовершеннолетних детей и двое взрослых.

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Капитан полиции Джейк Спаркс сообщил журналистам, что у части жертв, помимо термических ожогов, имеются огнестрельные ранения. Сейчас следователи пытаются установить точные причины смерти и личности погибших.

По предварительной версии, все они являлись членами одной семьи. Правоохранители пока не могут точно определить, что именно произошло в здании.

В офисе шерифа заявили, что отрабатываются различные версии, включая умышленный поджог и коллективный суицид. Назначены сложные экспертизы, которые должны прояснить картину трагедии.