Юрист назвала ключевой фактор подростковой преступности

Семейное неблагополучие, отсутствие родительского контроля и конфликты в семье остаются ключевыми факторами, способствующими росту преступности среди несовершеннолетних.

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Такое мнение ТАСС высказала доцент, кандидат юридических наук кафедры публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета управления Елена Красненкова.

"Увеличение преступного поведения несовершеннолетних зависят от факторов микросреды, среди которых критическое значение имеет дисфункция семьи как института первичной социализации: семейное неблагополучие, отсутствие должного родительского контроля, конфликтные отношения в семье и ненадлежащее исполнение воспитательных обязанностей и другое", - сказала она.

Ранее в отчете Министерства внутренних дел РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС, отмечалось, что число несовершеннолетних в РФ, совершивших преступления в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличилось на 945 человек - до 11 429 человек.

Рейтинг регионов с наибольшим ростом числа совершивших преступления подростков возглавили Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - Алания и Пензенская область.