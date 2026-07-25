Мощный взрыв удобрений прогремел на ферме под Лондоном

Мощный пожар, сопровождавшийся взрывом, вспыхнул в производственных помещениях фермы в графстве Эссекс неподалеку от Лондона. По информации местной пожарной службы, в одном из складов сдетонировали хранившиеся там удобрения.

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Очевидцы публикуют в социальных сетях впечатляющие кадры, на которых видно взмывающее высоко в небо пламя и густой черный дым.

Опубликованные BBC фотографии с воздуха демонстрируют масштаб разрушений: на территории фермы видны полностью сгоревшие автомобили и обугленные остовы зданий.

На пике событий к тушению привлекалось около 100 пожарных. Благодаря их усилиям распространение огня удалось остановить, сейчас группировка сокращена до 50 человек. В результате инцидента никто не пострадал.