Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал ощутимую сейсмическую активность. Подземный толчок был зафиксирован 24 июля в 19:33 по московскому времени.

© Московский Комсомолец

Магнитуда землетрясения составила 5,8, а его очаг залегал на глубине 61 километр под дном Тихого океана. Эпицентр располагался на значительном удалении — в 169 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Тем не менее, колебания земной коры докатились до краевой столицы. По предварительным оценкам, интенсивность сотрясений в городе составила около трех баллов.

В настоящий момент данные о разрушениях и пострадавших не поступали. Угроза цунами для прибрежных районов не объявлялась. Оперативные службы проводят мониторинг обстановки.