Мужчина пострадал в результате удара БПЛА по Белгороду

Белгород и Белгородский округ подверглись атакам БПЛА ВСУ, пострадал мужчина, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В Белгороде беспилотник ударил по коммерческому объекту, в результате чего пострадал мужчина. У него осколочные ранения лица и бедра, бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу.

В результате взрыва на коммерческом объекте повреждены остекление и фасад здания, сообщил оперативный штаб в «Максе».

В Белгородском районе в поселке Дубовое беспилотник атаковал многоквартирный дом. На одном из балконов началось возгорание, его удалось потушить. Кроме того, в нескольких квартирах дома выбиты окна. Также повреждена газовая труба, проложенная вдоль строения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина пострадал в результате детонации дрона ВСУ в Белгороде и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Белгороде дрон ВСУ атаковал коммерческий объект и ранил трех человек.