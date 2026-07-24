Figaro назвала пожар на юго-западе Франции самым разрушительным за 50 лет

Крупный природный пожар, охвативший уже 14 тыс. га на юго-западе Франции, стал для республики самым разрушительным за последние 50 лет. Такую оценку приводит газета Le Figaro.

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"Теперь это самый разрушительный пожар в истории страны. Он обогнал по масштабам пожар в Ландира в департаменте Жиронда, который в 2022 году уничтожил более 12,5 тыс. га в этом регионе", - пишет издание.

Оно также отмечает, что площадь нынешнего пожара уже превысила площадь Парижа.

Le Figaro приводит выдержку из базы данных, в которой собрана информация о лесных пожарах на всей территории страны с 2006 года и в средиземноморском регионе с 1973 года. Помимо нынешнего пожара, а также пожара 2022 года, в тройку крупнейших входит также лесной пожар близ коммуны Видобан (департамент Вар) - 11,5 тыс. га.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала TF1 заявил, что пожар в департаменте Жиронда охватил 14 тыс. га и после изменения направления ветра движется в сторону регионального центра - Бордо. К настоящему моменту местные власти эвакуировали 110 тыс. человек, оказавшихся в зоне стихийного бедствия, в ближайшее время готовится эвакуация жителей коммун в агломерации Бордо.