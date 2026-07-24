Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА ВСУ под Петербургом
Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Петербургом. Речь о логистическом комплексе «Уткина Заводь», где помещения арендовала в том числе строительная группа «Петрович», сообщает портал 47news.
На сайте компании Всеволожском районе Ленобласти, поскольку сотрудники временно прекратили работу.
«Сегодня утром один из распределительных центров "Петровича" в Санкт-Петербурге подвергся террористической атаке. Склад не работает. Сотрудники компании оперативно решают вопросы по наличию товаров и перераспределению заказов. Часть доставок, запланированных в строительно-торговые центры и на адреса клиентов в Санкт-Петербурге и СЗФО, может быть перенесена на другие даты», — говорится в заявлении.