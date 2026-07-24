Суд снова изменил меру пресечения экс-депутату Госдумы Бальбеку

Киевский районный суд Симферополя в Республике Крым вновь заменил арест экс-депутату Госдумы от региона Руслану Бальбеку на запрет определенных действий. Об этом сообщил ТАСС Алексей Анохин, адвокат одной из обвиняемых, которая проходит по делу Бальбека.

15 июня сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя освободил экс-депутата Бальбека из-под стражи, заменив заключение под стражу запретом определенных действий. 26 июня Верховный суд Республики Крым отменил решение об изменении меры пресечения на запрет определенных действий и постановил вновь арестовать его.

"24 июля 2026 г. Киевский районный суд Симферополя по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в виде заключения под стражу экс-депутату Госдумы Руслану Бальбеку на запрет определенных действий. Предельный срок содержания под стражей экс-депутата по предъявленным обвинениям истекал 26 июля 2026 года. Бальбек Р. И. обвиняется в клевете при обращении в органы государственной власти, нарушении тайны частной жизни крымской чиновницы и неправомерном доступе к компьютерной информации", - сказал Анохин.

22 сентября 2025 года ГУ МВД России по Республике Крым сообщило, что бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек арестован. Он был задержан в Кабардино-Балкарской Республике. Согласно данным из открытых источников, Бальбек являлся депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016-го по октябрь 2021 года. Сообщение о его розыске появилось в середине августа.

Ранее защита просила определить территориальную подсудность дела за пределами Крыма, так как считает, что в Крыму его могут судить предвзято. Генпрокуратура на суде поддержала ходатайство, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре принял решение не передавать уголовное дело Бальбека в Верховный суд России.