Лиса откусила палец мужчине, пытавшемуся защитить свою собаку в Подмосковье

Мужчину госпитализировали в Одинцовскую областную больницу после того, как лиса откусила его палец, когда он пытался защитить свою собаку. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По информации журналистов, он гулял со своей собакой в лесу, когда на питомца внезапно напала дикая лиса. Мужчина пытался разнять животных и отогнать хищника.

— В ходе потасовки лиса укусила его за руку. В итоге пострадавший лишился верхней фаланги безымянного пальца правой руки, — говорится в сообщении.

Ранее в Омской области произошел инцидент с бешеной лисой. Как сообщили в Mash, в городе Калачинске животное напало на девушку, когда она шла по улице. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ранами ног и рук.

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В июле прошлого года в международном детском центре «Артек» во время ночевки на природе дикая лиса напала на пятерых детей и вожатого. Медицинскую помощь несовершеннолетним оказали лишь на следующий день. У детей были зафиксированы повреждения ног, лиц и даже бровей.