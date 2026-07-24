Задержанного за экстремистскую татуировку москвича арестовали по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил под стражу 45-летнего Марата Дроганова, который ранее был неоднократно привлечен к административной ответственности за ряд правонарушений. Об этом сказано в электронной базе данных суда, с данными которой ознакомился ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал М. С. Дроганову, обвиняемому по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в электронной картотеке.

Суть обвинений в отношении мужчины не поясняется.

В 2026 году Дроганову суды неоднократно назначали административный арест за различные административные правонарушения, в том числе из-за наличия у него татуировки одной из запрещенной на территории РФ организаций. Суд расценил это как демонстрацию экстремистской символики.